Алла Пугачева предалась ностальгии и показала целую коллекцию архивных снимков

4 ноября в Инстаграме Аллы Пугачевой появилось видео, точнее говоря, красивое слайд-шоу, составленное из редких архивных фото Примадонны. Серия черно-белых снимков очень понравилась многочисленным фолловерам знаменитой артистки.

Алла Пугачева решила поделиться с подписчиками архивными кадрами, сделанными много лет назад.

Атмосферные ретро-снимки артистка соединила в видеоролике, на который наложила свою песню 1968 года «Елка машет лапой».

«Не забыть мне эту песню у костра в Тайге», — подписала Примадонна это слайд-шоу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Не забыть мне эту песню у костра в тайге. Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Ноя 4 2017 в 4:24 PDT

«Красотка во все времена! Долгих лет дорогая и неповторимая Аллочка!», «Вы тут такая простая. Так и хочется с вами поговорить обо всем как с мамой», «Такая настоящая, живые фотографии!» — восхитились редкими снимками исполнительницы ее многочисленные подписчики.

Предлагаем и вам оценить эти красивые кадры из прошлого. Как вам кажется, сильно ли изменилась Примадонна с тех времен?

Пионерка!!!Будь готов!Всегда готов! Знала бы я тогда к какой жизни меня готовила судьба и этот девиз пионера Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Май 19 2017 в 1:03 PDT