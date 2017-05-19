Алла Пугачева предалась ностальгии и показала целую коллекцию архивных снимков

4 ноября в Инстаграме Аллы Пугачевой появилось видео, точнее говоря, красивое слайд-шоу, составленное из редких архивных фото Примадонны. Серия черно-белых снимков очень понравилась многочисленным фолловерам знаменитой артистки.
Алла Пугачева решила поделиться с подписчиками архивными кадрами, сделанными много лет назад.
Атмосферные ретро-снимки артистка соединила в видеоролике, на который наложила свою песню 1968 года «Елка машет лапой».
«Не забыть мне эту песню у костра в Тайге», — подписала Примадонна это слайд-шоу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
«Красотка во все времена! Долгих лет дорогая и неповторимая Аллочка!», «Вы тут такая простая. Так и хочется с вами поговорить обо всем как с мамой», «Такая настоящая, живые фотографии!» — восхитились редкими снимками исполнительницы ее многочисленные подписчики.
Предлагаем и вам оценить эти красивые кадры из прошлого. Как вам кажется, сильно ли изменилась Примадонна с тех времен?
Памяти Павла Слободкина Дорогой наш Паша! Жаль, что ты покидаешь нас и этот бренный мир. Знай, что та часть моей жизни, связанная с тобой, освещенная нашей молодостью, стремлением к цели, порой казавшейся недостижимой, счастьем успеха и горечью неудач, останется со мной до конца дней моих. Ты талантливый музыкант и композитор, но партитуру нашей жизни пишем не мы, а другие, Высшие Силы, именуемые СУДЬБОЙ. Прощай и прости, дружище. Годы и болячки делают свое дело, мы все там будем. И там, куда ты уходишь, мы встретимся и ответим на все вопросы, на которые мы при жизни так и не нашли ответа. Отдыхай с Богом от мирской суеты. Аминь, аминь, аминь.