Сын Юрия Лозы удивил Киркорова и Гнойного силой и тембром голоса

5 ноября на телеканале СТС стартовал новый проект «Успех». Ведущей шоу стала Вера Брежнева, а места в жюри заняли Нюша, Филипп Киркоров и рэпер Гнойный, он же Слава КПСС. В первом выпуске программы выступили талантливые молодые артисты, мечтающие завовать место на эстраде. Принял участие в музыкальном состязании и сын Юрия Лозы, Олег.

Единственный сын известного советского композитора и исполнителя Юрия Лозы принял участие в шоу «Успех» на СТС.

31-летний Олег Лоза выступил перед Филиппом Киркоровым, Нюшей и Гнойным, чтобы попасть на проект и получить шанс выиграть запись собственной песни в Лос-Анджелесе. После блестящего номера начинающего артиста поп-король решил высказаться первым.

«Не зря говорят, что от осинки не родятся апельсинки. Я помню Олега совсем еще маленьким, знал его еще до того, как его папа начал плохо высказываться о Филиппе Киркорове.

Но, несмотря на то, что Юрий нелестно обо мне говорит, я буду судить не предвзято. На мое решение касательно Олега слова его отца никак не повлияют», — заявил знаменитый певец.

Гнойный спросил у Олега, не боится ли он остаться в тени отца. Начинающий артист ответил, что совсем об этом не думает. В итоге все судьи оказались благосклонны к Лозе-младшему.

Поскольку его выступление состоялось уже в конце выпуска, команда участников была набрана, но Олегу дали шанс и позволили ему вызвать одного из уже выбранных артистов на батл.

Сразившись с рэп-исполнителем Валерием Текелем, сын известного музыканта обошел его, набрав в зрительском голосовании 51%. Теперь мы будем с интересом следить за судьбой Олега Лозы на новом проекте.