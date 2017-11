ВИДЕО: Ума Турман не смогла говорить о домогательствах из-за излишней ярости

«Я поняла, что когда говорю о чем-то в ярости, я обычно сожалею о том, как это было сказано. Поэтому я жду, чтобы моя злость ушла. И когда я буду готова, я скажу, что должна сказать», —

объяснила Турман, делая паузы перед каждым предложением и демонстрируя явное раздражение.

Uma Thurman's response when asked about the flood of sexual misconduct allegations....wow. pic.twitter.com/Sw5Br1GwFg— Yashar Ali 🐘 (@yashar) November 4, 2017