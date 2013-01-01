Мила Кунис рассказала о пережитых на Украине унижениях

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис рассказала в интервью журналу The Edit Magazine о визите на Украину с мужем, актером Эштоном Катчером, и родителями. По ее словам, она столкнулась с унижениями со стороны украинцев.

Когда актриса хотела пройти в дом в Черновцах, где родилась и провела детство, новые хозяева отказались ее впустить:

«Мы пришли к моему старому дому, и я постучалась, потому что мы хотели заглянуть внутрь. Но хозяйка категорически отказалась.

Мы пытались объяснить, что я жила там, когда была маленькой, и со мной мои родители, но хозяйке было все равно. Она даже не открыла дверь. Это было очень унизительно».

По словам актрисы, съездить на Украину предложил ее муж.

Кунис уехала в США с родителями в возрасте семи лет в 1991 году и с тех пор не бывала на родине.

Эштон Катчер и Мила Кунис поженились в 2015 году. Для него это второй брак (до этого он был женат на американской актрисе Деми Мур, в конце ноября 2013 года пара развелась), для нее — первый.

В сентябре 2014 года у супругов родилась дочь, которую назвали Вайатт Изабель.