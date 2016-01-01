Экс-возлюбленный Пугачевой усомнился в отцовстве Галкина

СМИ в очередной раз решили поднять тему детей звездной российской пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Знаменитости уже четыре года воспитывают двойняшек Гарри и Лизу. К моменту зачатия Примадонне было 64 года, поэтому первым делом журналисты выразили сомнение в том, что певица в таком возрасте смогла стать матерью. После этого Алла Пугачева рассказала, что дети были зачаты благодаря тому, что ранее она заморозила свои яйцеклетки, после чего она воспользовалась услугами суррогатной матери.

Затем в прессе появилось откровение бывшего возлюбленного артистки - Сергея Челобанова, по мнению которого именно он является биологическим отцом детей, а вовсе не нынешний муж Пугачевой - Максим Галкин.

«Мы с Аллой Пугачевой встречались тайно, потому что на момент наших отношений были оба в браках. Аллочка хотела от меня ребенка, но естественным способом зачать у нас не получалось.

Тогда мы обратились в одну из клиник Израиля и сдали свои биоматериалы», - публично заявил Сергей Челобанов в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ в 2016 году.

Именно тогда Челобанов сделал вывод, что Пугачева могла использовать его биоматериал для зачатия детей. Свою позицию он аргументирует большим желанием Примадоны родить от него малыша в свое время.