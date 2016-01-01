СМИ: Тяжело больной Михаил Задорнов обратился к православной вере

По словам настоятеля РПЦ Андрея Новикова, страдающий от тяжелого заболевания известный российский сатирик Михаил Задорнов исповедался в Казанском соборе Москвы. Как написал священнослужитель в своем Facebook, артист продолжает борьбу с недугом уже как православный христианин. При этом подчеркивается, что информацию об исповеди Задорнова публикуется с согласия его ближайших родственников.

Как сообщает портал Dni.ru, за время своей творческой работы Михаил Задорнов попал под влияние новых хронологистов, по мнению которых, история Руси продолжалась многие тысячелетия, а восходит она к легендарной Гиперборее.

Юморист много рассказывал о языческих обрядах и древних славянских божествах, а также фотографировался с идолами. Тогда многие решили, что артист порвал с христианством и ушел в язычество, но недавно стало известно, что он вернулся к православию.

«Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве Исповеди в Казанском соборе города Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин», - отметил в соцсетях настоятель Андрей Новиков.

«Прошу молитв о рабе Божием Михаиле, в том числе, да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством», - добавил он.

Как писал TopNews, в начале октября 2016 года сообщалось о том, что у Михаила Задорнова была найдена опухоль головного мозга. Сатирик уже прошел курс химиотерапии, а сейчас восстанавливается в Москве.