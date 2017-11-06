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Шверценеггер записал видеообращение к мэру Киева Кличко

korrespondent.net
Арнольд Шварценеггер | Фото: REUTERS/Scanpix

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, который также является экс-губернатором Калифорнии, снял видеообращение к мэру Киева Виталию Кличко. В ролике также фигурирует его брат Владимир Кличко, на Twitter-странице которого было обнародовано видео.

«Нам нравится та работа, которую ты проделываешь. Жаль, тебя не было на нашей утренней тренировке, ведь ты - настоящий лидер, которого нам не хватало. Но скоро мы увидимся в твоем городе, в Киеве»,

- отметил Шварценеггер.

Также в своей речи актер назвал Виталия Кличко гением, поскольку «только гении могут заставить платить людей налоги так, чтобы им это нравилось».

Арнольд Шварценеггер
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