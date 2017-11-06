Шверценеггер записал видеообращение к мэру Киева Кличко

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, который также является экс-губернатором Калифорнии, снял видеообращение к мэру Киева Виталию Кличко. В ролике также фигурирует его брат Владимир Кличко, на Twitter-странице которого было обнародовано видео.

«Нам нравится та работа, которую ты проделываешь. Жаль, тебя не было на нашей утренней тренировке, ведь ты - настоящий лидер, которого нам не хватало. Но скоро мы увидимся в твоем городе, в Киеве»,

- отметил Шварценеггер.

A message to the mayor of Kyiv @Vitaliy_Klychko after the morning workout. #kiyvsmartcityforum pic.twitter.com/iq2Gyj4Z1n— Klitschko (@Klitschko) November 6, 2017

Также в своей речи актер назвал Виталия Кличко гением, поскольку «только гении могут заставить платить людей налоги так, чтобы им это нравилось».