Шверценеггер записал видеообращение к мэру Киева Кличко

«Нам нравится та работа, которую ты проделываешь. Жаль, тебя не было на нашей утренней тренировке, ведь ты - настоящий лидер, которого нам не хватало. Но скоро мы увидимся в твоем городе, в Киеве»,

- отметил Шварценеггер.

A message to the mayor of Kyiv @Vitaliy_Klychko after the morning workout. #kiyvsmartcityforum pic.twitter.com/iq2Gyj4Z1n— Klitschko (@Klitschko) November 6, 2017