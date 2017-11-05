Шок: В Сети появились первые фото беременной Кайли Дженнер

В конце сентября стало известно, что Кайли Дженнер готовится стать мамой в первый раз. Поклонники не были уверены в достоверности этой информации, но после того как Кейтлин Дженнер прокомментировала слухи, заявив, что ее дочь действительно беременна, все сомнения развеялись. Теперь же сама будущая мама подтвердила свое интересное положение, просто появившись впервые за долгое время на публике.

Беременная первенцем Кайли Дженнер была замечена на прогулке по Лос-Анджелесу в минувшие выходные.

С того момента, как в СМИ появились новости об интересном положении девушки, она перестала появляться на публике, а в Инстаграме выглядывала преимущественно портретные снимки или архивные фото.

Теперь же у фанатов наконец появилась возможность убедиться в том, что младшая представительница знаменитого семейства действительно ждет малыша.

knew there was something off when i seen this pic.twitter.com/K8DNtQJSf0— C (@kyliesgoddess) November 5, 2017

На новых снимках папарацци звезда реалити выглядит совсем не такой, какой ее привыкли видеть фанаты и журналисты.

Будущая мама заметно поправилась, и даже огромная толстовка не скрывает ее округлившихся форм. В соцетях же Дженнер по-прежнему старается не афишировать, что готовится к рождению ребенка.

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