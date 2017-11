Шок: В Сети появились первые фото беременной Кайли Дженнер

Беременная первенцем Кайли Дженнер была замечена на прогулке по Лос-Анджелесу в минувшие выходные.

С того момента, как в СМИ появились новости об интересном положении девушки, она перестала появляться на публике, а в Инстаграме выглядывала преимущественно портретные снимки или архивные фото.

Теперь же у фанатов наконец появилась возможность убедиться в том, что младшая представительница знаменитого семейства действительно ждет малыша.

knew there was something off when i seen this pic.twitter.com/K8DNtQJSf0— C (@kyliesgoddess) November 5, 2017