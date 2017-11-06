Видео дня: 4-летний сын Евгения Плющенко стал звездой ледового шоу

На днях Евгений Плющенко отметил 35-летие, устроив грандиозное шоу в Санкт-Петербурге. Однако все внимание поклонников сосредоточилось не на самом фигуристе, а на его сыне — Александре. Мальчик вышел на лед и вместе с отцом исполнил зажигательный номер. Видео с выступления, которое привело фанатов в полный восторг, появилось в Инстаграме Саши.
Недавно Гном Гномыч, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, продемонстрировал свои успехи в фигурном катании на юбилейном ледовом шоу отца.
Гордая мама опубликовала в Инстаграме видео с совместного выступления Александра и Евгения.
Мальчик вышел на лед в поролоновом костюме качка, повторив легендарный номер Плющенко Sex Bomb с Чемпионата мира 2001 года.
Поклонники по достоинству оценили представление 4-летнего фигуриста, отметив, что мальчик очень талантлив.
Многие подписчики уверены, что Александр пошел в отца и точно станет Олимпийским чемпионом.
А вы согласны?