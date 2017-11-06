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Видео дня: 4-летний сын Евгения Плющенко стал звездой ледового шоу

woman.ru
Яна Рудковская и Евгений Плющенко | Фото: RIA Novosti/Scanpix

На днях Евгений Плющенко отметил 35-летие, устроив грандиозное шоу в Санкт-Петербурге. Однако все внимание поклонников сосредоточилось не на самом фигуристе, а на его сыне — Александре. Мальчик вышел на лед и вместе с отцом исполнил зажигательный номер. Видео с выступления, которое привело фанатов в полный восторг, появилось в Инстаграме Саши.

Недавно Гном Гномыч, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, продемонстрировал свои успехи в фигурном катании на юбилейном ледовом шоу отца.

Гордая мама опубликовала в Инстаграме видео с совместного выступления Александра и Евгения.

Мальчик вышел на лед в поролоновом костюме качка, повторив легендарный номер Плющенко Sex Bomb с Чемпионата мира 2001 года.

Поклонники по достоинству оценили представление 4-летнего фигуриста, отметив, что мальчик очень талантлив.

Многие подписчики уверены, что Александр пошел в отца и точно станет Олимпийским чемпионом.

А вы согласны?


Евгений Плющенко
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