Видео дня: 4-летний сын Евгения Плющенко стал звездой ледового шоу

На днях Евгений Плющенко отметил 35-летие, устроив грандиозное шоу в Санкт-Петербурге. Однако все внимание поклонников сосредоточилось не на самом фигуристе, а на его сыне — Александре. Мальчик вышел на лед и вместе с отцом исполнил зажигательный номер. Видео с выступления, которое привело фанатов в полный восторг, появилось в Инстаграме Саши.

Недавно Гном Гномыч, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, продемонстрировал свои успехи в фигурном катании на юбилейном ледовом шоу отца.

Гордая мама опубликовала в Инстаграме видео с совместного выступления Александра и Евгения.

Мальчик вышел на лед в поролоновом костюме качка, повторив легендарный номер Плющенко Sex Bomb с Чемпионата мира 2001 года.

Санкт-Петербург, спасибо за такой теплый приём , игрушки и цветы . Для меня была большая честь выступать перед Вами ❤️ и до новых встреч) #плющенко35 A post shared by Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) on Nov 6, 2017 at 11:37am PST

Поклонники по достоинству оценили представление 4-летнего фигуриста, отметив, что мальчик очень талантлив.

Многие подписчики уверены, что Александр пошел в отца и точно станет Олимпийским чемпионом.

А вы согласны?





