Коллеги высказались о семейной жизни Джигарханяна и его молодой жены

В Сети не утихает обсуждение конфликта 82-летнего Армена Джигарханяна с его 38-летней супругой Виталиной Цимбалюк-Романовской. Коллеги актера и бывшие сотрудники его жены по театру рассказали, что думают об этой ситуации, и прокомментировали слухи о тайном романе Виталины с другим мужчиной.

На протяжении нескольких недель общественность обсуждает громкий скандал, в центре которого оказались Армен Джигарханян и его молодая супруга Виталина Цимбалюк-Романовская.

Актер заявил, что жена обманом забрала у него все деньги, переписала на себя недвижимость и даже покушалась на убийство.

Друзья Армена Борисовича, в свою очередь, считают, что за 16 лет отношений с актером Виталина не могла не завести любовника помоложе.

«Это ересь. У нее времени не было, чтобы сделать прическу и маникюр. Какой уж там любовник! Она была бесконечно занята мужем и его делами», —

заявила актриса театра Джигарханяна Маргарита Быстрякова в интервью порталу kp.ru.

Известный актер Дмитрий Харатьян тоже высказался о конфликте своего давнего приятеля с женой: «Поскольку мы соседи, часто встречались не только в театре — я наблюдал их с Виталиной семью в обычной жизни.

Наслаждался их нежными и трогательными отношениями. У меня не укладывается в голове, как этот божий подарок превратился в какой-то апокалипсис их отношений».

Напомним,

Армен Джигарханян подозревает супругу в махинациях со средствами его театра, где Цимбалюк-Романовская была директором.

По заявлению, написанному артистом в Следственный комитет, начата проверка, и уже есть первые результаты — было установлено, что за два года кто-то вывел 80 миллионов рублей, поступившие от государства на нужды театра, на офшорные счета. Пока неизвестно, причастна ли к этому Виталина Цимбалюк-Романовская.





