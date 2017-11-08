Ксения Собчак впервые показала лицо сына Платона

36-летняя Ксения Собчак в своем Инстаграме довольно часто делилась забавными фотографиями 11-месячного сына Платона, но предпочитала скрывать его лицо от фолловеров. Впрочем, ее родственники и друзья взахлеб рассказывали журналистам, на кого похож сын медиадивы и 45-летнего Максима Виторгана. Сегодня у подписчиков наконец появилась возможность увидеть, как выглядит кроха.

18 ноября 2016 года Ксения Собчак впервые стала матерью. Знаменитость старалась держать в тайне все, что касается их с Максимом Виторганом общего сына. Даже имя крохи стало известно далеко не сразу.

О том, на кого похож Платон, журналисты узнавали лишь от родственников супругов.

8 ноября Ксения впервые опубликовала фотографию с сыном, на которой отчетливо видно его лицо. На ней кроху целует отец.

«Мои любимые мужчины!!!», — коротко подписала кадр медиадива (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Мои любимые мужчины!!!!! #счастьеесть A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Nov 8, 2017 at 12:45am PST

Теперь поклонники не могут прийти к единому выводу о том, на кого же в действительности больше похож Платон.

«Копия папы», «На папу похож», «С Максимом просто одно лицо», — написали некоторые интернет-пользователи.

Однако подавляющее большинство фолловеров оказались с ними не согласны и заявили, что у Платона скорее мамины черты лица.





