Чак Норрис бросил кинематограф ради спасения жены

Знаменитый актер Чак Норрис не снимается в кино с 2012 года. Как выяснилось, мастер боевых искусств, которому сейчас 77 лет, бросил кинокарьеру ради своей 54-летней жены Дженны — она якобы была отравлена веществом с тяжелым металлом гадолинием в составе, пишет «МК» со ссылкой на Daily Mail.

По данным СМИ, яд Дженне ввели для внешней визуализации, когда ей потребовались снимки МРТ для лечения ревматоидного артрита. В итоге женщине стало плохо уже через несколько часов.

После прохождения серии МРТ-исследования Дженну шесть раз госпитализировали. У неё случалось нарушение дыхания, болели суставы по телу проходила дрожь.

Диагноз медики поставить никак не могли.

Дженна нашла в интернете статью о высокой токсичности гадолиния и задала медикам вопрос. Но те уверяли её, что контрастное вещество, которое ей вводили при МРТ-исследовании, совершенно безвредно.

Чак после долгих поисков обнаружил клинику интегративной медицины в Рино, штат Невада. Там им подтвердили токсичность гадолиния, отмечает «5 канал».

В течение пяти месяцев Дженне круглосуточно ставили капельницы с веществом, которое выводит тяжелые металлы из организма. Чак всё это время спал рядом с ней.

По словам актёра,

он потратил на лечение жены два миллиона долларов. Теперь он судится с 11 фармацевтическими компаниями, которые распространяют контрастные вещества, содержащие гадолиний.

Актёр намерен получить компенсацию в 10 миллионов долларов.