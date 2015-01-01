Влад Сташевский рассказал, чем занимался последние 15 лет

До сих пор о 43-летнем Владе Сташевском почти ничего не было слышно. Звезда 1990-х нечасто дает интервью и крайне редко появляется на публике. Однако на днях артист все же пообщался с журналистами и поведал о своем бизнесе, личной жизни и хобби.

Недавно Влад Сташевский порадовал поклонников, появившись на съемках полуфинала «Высшей лиги КВН».

Не успели фанаты обсудить внешний вид секс-символа 1990-х, который, кажется, вообще не изменился с тех времен, как артист пришел в студию программы «Звезды сошлись» и рассказал о том, чем занимается последние несколько лет.

Сташевский признался, что на сцену его больше не тянет.

«Уже 15 лет существует компания, которая занимается утилизацией жидких химических веществ. Конечно, это совсем другие доходы, чем были у меня в бытность мою артистом — тогда я получал копейки», —

поделился Влад.

Почти сразу после смены сферы деятельности Влад развелся с женой Ольгой Панченко, но продолжает периодически общаться с 19-летним сыном Даниилом.

Сейчас поп-исполнитель счастливо женат во второй раз на своем директоре Ирине, с которой воспитывает 10-летнего сына Тимофея.





