На новом снимке Алла Пугачева смотрится неправдоподобно молодо

На днях в Москве состоялось закрытие московских показов ледового драматического спектакля Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта», собравшее множество звезд. Грандиозное шоу не смогла пропустить и 68-летняя Алла Пугачева. Примадонна выложила в микроблог фотографию с мероприятия, на которой выглядит удивительно свежо.

6 ноября в Москве прошло закрытие московских показов ледового драматического спектакля Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта», гостями которого стали Сергей Безруков, впервые вывевший в свет своих внебрачных детей Ивана и Александру, Екатерина и Александр Стриженовы, Татьяна Арнгольц и другие.

"Ромео и Джульетта" на льду.Это было КРУТО!!!Спасибо! Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Ноя 7 2017 в 10:49 PST

До сих пор нахожусь под впечатлением от Ледового шоу "Ромео и Джульетта" Ильи Авербуха.Спасибо!!!!! Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Ноя 7 2017 в 10:47 PST

Все внимание в этот вечер было приковано к Алле Пугачевой, которая поразила присутствующих своим цветущим видом. Певица выбрала для мероприятия маленькое черное платье с широким поясом на талии и спущенными плечами и ботфорты.

Спасибо Мастеру Илье Авербуху за прекрасное шоу на льду "Ромео и Джульетта" Браво!!! Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Ноя 7 2017 в 11:03 PST

Артистка поделилась со своими поклонниками в Инстаграме кадром, сделанным после спектакля.

Многие пользователи Сети, увидев снимок, не поверили, что звезда может так превосходно выглядеть в свои 68 лет, поэтому заподозрили ее в использовании фотошопа.

Однако преданные поклонники Аллы Борисовны не дали своего кумира в обиду и осыпали комплиментами.







