Сбросил маску: Агутин показал «истинное» лицо 48-летней Варум

На днях 49-летний Леонид Агутин выложил в Инстаграм несколько трогательных снимков с женой, сделанных во время их поездки в Америку. Кадры особенно порадовали фанатов, ведь на них 48-летняя Анжелика Варум предстает такой, какой ее привыкли видеть только самые близкие — без грамма макияжа на лице и идеальной укладки.

Сейчас Леонид Агутин и Анжелика Варум находятся в большом гастрольном туре по Америке.

В перерывах между концертами супруги находят время и на отдых. К примеру, на днях они отправились на прогулку по осеннему Бостону.

Снимками, сделанными во время променада, Леонид сразу же поделился в своем Инстаграме.

Мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс - Бостон... Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Ноя 8 2017 в 11:29 PST

Фотографии вызвали бурную реакцию интернет-пользователей, ведь на них звездная пара смотрится очень мило и естественно — совсем не так, как на сцене.

Анжелика, которую редко можно увидеть без макияжа и укладки, позирует на этих фото с абсолютно «голым» лицом и при этом выглядит очень молодо и свежо.

В комментариях фолловеры поспешили выразить свое восхищение живым фото Агутина и Варум, а также отметили, что с годами супруги стали удивительно похожи друг на друга: «Такие прикольные... Такие простые и близкие к народу», «Приятные такие... на сцене Совершенство!!! А в жизни человеки... просто очень милые люди — и это радует!»,»Красавцы! Анжелика, как девочка, вообще не меняется с годами!», «Такие настоящие, без тюнинга», «Какие вы загорелые!!! И как брат с сестрой! Так похожи» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).





