СМИ: к смерти единственной дочери Гурченко может быть причастен ее сводный брат

8 ноября дочь легендарной актрисы Людмилы Гурченко, 58-летняя Мария Королева, внезапно скончалась. В качестве предварительной причины ее смерти медики назвали сердечную недостаточность, однако некоторые близкие женщины подозревают, что в деле может быть замешан ее сводный брат по отцу Сандро Андроникашвили.

Незадолго до внезапного ухода из жизни Мария Королева впервые встретилась со своим братом по отцу.

Это произошло в студии шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», и эпизод с участием дочери актрисы Людмилы Гурченко и сценариста Бориса Андроникашвили, записанный неделю назад, по случайному стечению обстоятельств вышел в эфир телеканала «Россия-1» вечером 8 ноября, в день смерти Королевой.

Людмила Марковна была против того, чтобы Мария общалась с семьей своего отца, поскольку еще в 1960 году Борис бросил супругу с маленькой дочкой на руках, и актриса затаила обиду. Но после кончины и Андроникашвили, и Гурченко препятствий для встречи Марии и Сандро больше не осталось.

Тем не менее

родственники не проявили радости при встрече. Королева пообещала, что обязательно попытается наладить отношения с братом, однако не успела этого сделать.

При этом в Сеть просочились слухи, что Мария Борисовна была наследницей многомиллионного состояния своих знаменитых родных.

Поэтому у друзей женщины и возникли подозрения, что к ее внезапной смерти может быть причастен не кто иной, как Сандро Андроникашвили.

Приятели, которые предпочли остаться анонимными, высказали свои мысли в интервью порталу eg.ru. Сам Сандро пока хранит молчание и не комментирует трагическую новость о Марии Королевой.





