Молодая жена Армена Джигарханяна госпитализирована в Киеве

Утром 9 ноября в одном из московских судов должно было состояться первое заседание по делу о разводе 82-летнего актера Армена Джигарханяна и 38-летней пианистки Виталины Цимбалюк-Романовской. Многие ждали, что женщина вернется в Россию и лично явится на встречу с супругом, однако в последний момент выяснилось, что Виталина попала в больницу.

Намеченное на 9 ноября заседание суда по делу о разводе Армена Джигарханяна и его молодой жены не состоялось. Как сообщает портал dni.ru, слушания перенесли на 27 ноября.

Оказалось, что Виталина Цымбалюк-Романовская находится в одной из киевских больниц, поэтому не смогла прилететь в Москву и присутствовать в суде.

О причинах экстренной госпитализации пианистки пока ничего не сообщается. Скорее всего, нервное напряжение последних недель сказалось на ее здоровье.

Кстати, накануне громкого заседания в эфир телеканала «Россия-1» вышел очередной эпизод шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека», героиней которого стала актриса Татьяна Власова — предыдущая супруга Армена Джигарханяна.

Борис не преминул спросить у Татьяны, что она думает по поводу конфликта экс-мужа с возлюбленной, и женщина ответила: «Я не люблю осуждать… Но мне показалось, что она вообще слишком легко живет.

Девушка почувствовала, что Армен Борисович потерял контроль над собой, вернее, ей так показалось, и она решила воспользоваться этим. А когда поняла, что он разочарован, видимо, заметалась, как вор пойманный. Начинает врать, изворачиваться, других в чем-то обвинять...».

У Виталины есть и защитники, которые уверяют, что на самом деле в ее отношениях с супругом все было прекрасно, а их конфликт — просто недоразумение.

Не так давно за Цимбалюк-Романовскую вступились ее знакомые — Ольга Кабо и Дмитрий Харатьян.



