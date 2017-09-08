ФОТО: 2-летняя дочь Игоря Николаева растет точной копией отца

57-летний Игорь Николаев и его жена, 35-летняя Юлия Проскурякова, не скрывают от общественности 2-летнюю дочь Веронику. На днях супруга музыканта опубликовала в Инстаграме свежие фотографии малышки, и фолловеры в очередной раз растаяли от умиления.
В октябре Веронике, дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой, исполнилось два года.
Счастливые родители уже давно не прячут лицо девочки, а регулярно показывают снимки Вероники подписчикам в Инастаграме, рассказывая про ее характер и жизнь, чем немало радуют поклонников.
На днях Юлия выложила в соцсеть фото малышки, отметив, что дочь для нее — самый красивый ребенок.
Подписчики согласились с Проскуряковой и засыпали Веронику комплиментами.
«Очаровательная кроха», «Такая милая девочка», «Солнечная и улыбчивая Вероничка», «Куколка», — прокомментировали кадры поклонники.
Большинство поклонников уверены, что малышка пошла в своего знаменитого отца, но есть и те, кто находят общие черты с супругой композитора.