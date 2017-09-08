ФОТО: 2-летняя дочь Игоря Николаева растет точной копией отца

57-летний Игорь Николаев и его жена, 35-летняя Юлия Проскурякова, не скрывают от общественности 2-летнюю дочь Веронику. На днях супруга музыканта опубликовала в Инстаграме свежие фотографии малышки, и фолловеры в очередной раз растаяли от умиления.

В октябре Веронике, дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой, исполнилось два года.

Счастливые родители уже давно не прячут лицо девочки, а регулярно показывают снимки Вероники подписчикам в Инастаграме, рассказывая про ее характер и жизнь, чем немало радуют поклонников.

На днях Юлия выложила в соцсеть фото малышки, отметив, что дочь для нее — самый красивый ребенок.

Для меня самая красивая девочка на свете😍 Вероника Николаева🙏🏻 Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Ноя 8 2017 в 2:13 PST

Подписчики согласились с Проскуряковой и засыпали Веронику комплиментами.

«Очаровательная кроха», «Такая милая девочка», «Солнечная и улыбчивая Вероничка», «Куколка», — прокомментировали кадры поклонники.

Большинство поклонников уверены, что малышка пошла в своего знаменитого отца, но есть и те, кто находят общие черты с супругой композитора.

Походка от бедра от Ники Николаевой 😆 Урок первый☝🏻😃 Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Сен 20 2017 в 8:59 PDT

Когда говоришь, думаешь и считаешь на двух языках😉 Сосчитай до десяти😆👌🏻 мастер класс от Вероники Николаевой))) #дочь #русско-английский #люблюнемогу Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Сен 8 2017 в 2:14 PDT