Андрей Кончаловский оправдал действия Харви Вайнштейна

Скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в сексуальных домогательствах едва ли не все актрисы, с которыми он работал, набирает обороты. Кажется, только ленивый не прокомментировал произошедшее. Не остался в стороне и Андрей Кончаловский: в новом интервью 80-летний режиссер признался, что не видит ничего преступного в действиях скандального голливудского босса и даже попытался его оправдать.

Андрей Кончаловский дал интервью «Известиям», в котором сделал весьма резонансное заявление.

Знаменитый режиссер признался корреспонденту издания, что

не считает поступки Харви Вайнштейна, за которые на него сейчас ополчился весь Голливуд, предосудительными.

«Глупость все это. Что касается сексуальных домогательств вообще, то я думаю, что мир всегда стоял на этом. Мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться.

Лев Толстой сказал: «Барышни любят, когда их тискают».

Получается, надо подавать в суд на весь мужской пол. Это все нормальная истерия и манипуляция массами», — иронично заявил супруг Юлии Высоцкой.





