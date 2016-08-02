Как сейчас живет звезда сериала «Рабыня Изаура»

60-летняя актриса Луселия Сантос стала известной на весь мир благодаря роли в сериале «Рабыня Изаура», который вышел — страшно представить! — 40 лет назад. В фильмографии Луселии больше не было еще одной культовой роли, но артистка из-за этого совсем не переживает.
Бразильский сериал «Рабыня Изаура» прославил на весь мир Луселию Сантос.
На момент выхода первой серии актрисе было всего 19 лет. После сериала Сантос много снималась в кино и на телевидении.
Некоторые проекты артистки, среди которых даже были эротические ленты, оказались довольно успешными, но ни один не превзошел по популярности «Рабыню Изауру».
Сейчас Луселия в основном играет в театре, занимается йогой и довольно активно ведет Инстаграм.
После развода с мужем Джоном Нешлингом, от которого у Сантос есть взрослый сын Педро, актриса нашла смысл жизни и утешение в буддизме и горном туризме.