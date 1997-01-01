Актриса обвинила Стивена Сигала в сексуальных домогательствах

В Голливуде продолжается череда громких скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. Вслед за знаменитым продюсером Харви Вайнштейном, актерами Дастином Хоффманом и Кевином Спейси в неподобающем поведении по отношению к женщинам был обвинен Стивен Сигал.

Актриса Порша де Росси на своей странице в сервисе микроблогов Twitter рассказала об инциденте с участием Сигала, который произошел на финальном прослушивании для его фильма.

"Сказав мне, как важно, чтобы между актерами была химия вне экрана, он усадил меня и расстегнул молнию на своих кожаных брюках. Я выбежала и позвонила своему агенту. Она невозмутимо ответила: "Ну, я не знала, в твоем ли он вкусе", - вспоминает де Росси.

При этом она не уточнила, когда именно произошел этот инцидент, и не стала прямо обвинять знаменитого голливудского актера в сексуальных домогательствах. В то же время супруга де Росси, американская актриса и телеведущая Эллен Дедженерес поддержала решение своей жены рассказать о случившемся: «Я горжусь своей женой», - подчеркнула она.

Примечательно, что в конце октября другая актриса, Лиза Герреро, рассказала, что в 1997 году Сигал пригласил ее домой на пробу для фильма «Огонь из преисподней». Когда она приехала, Сигал был одет в шелковое кимоно. «Если бы это случилось на кастинге и Стивен Сигал был полностью одет, это было бы нормально», - подчеркивала Герреро.

Когда она вернулась домой после «проб», то получила звонок от своего агента, который сообщил ей о приглашении на еще одну «приватную репетицию». Герреро отказалась от этого предложения, после чего ей дали лишь второстепенную роль. Уже во время съемок, по словам актрисы, Сигал снова предложил ей уединиться в гримерной, однако она вновь отказалась. После этого все эпизоды с Герреро были вырезаны из фильма, сообщает The Hollywood Reporter.