«Я чуть-чуть болел»: Билан рассказал о самочувствии и пугающей худобе

На днях 35-летний Дима Билан дал большой концерт в Москве и не только исполнил все свои хиты, но и пообщался с поклонниками на самые разные темы, включая резонансную — состояние его здоровья.
8 ноября в московском Крокус Сити Холле состоялся сольный концерт Димы Билана под названием «Опять 35». Еще за неделю до шоу были раскуплены все 7 тысяч билетов, и артист не забыл поблагодарить поклонников за такую поддержку.
Спасибо всем, кто вчера провёл со мной этот потрясающий вечер в @crocuscityhall, на моем сольнике! Я ещё надолго останусь под впечатлением от нашей с вами встречи! ✌🏻Вы - самая мощная мотивация для меня!!!!! Это все - для вас! Спасибо за вашу поддержку и любовь, на протяжении всех этих лет!!!!! Отдельный респект @alexey_k_golubev @mag_film_show!! Все было на высшем уровне!!!! #билан #опять35 #крокусситихолл #димабилан #билан35 Photo by @anaray_film / Thanks to everyone who spent this stunning evening at @crocuscityhall with me yesterday, on my solo concert! I will stay for a long time under the impression of our meeting with you! ✌🏻You are the most powerful motivation for me !!!!! It's all for you! Thank you for your support and love for all these years !!!!! Special respect to @alexey_k_golubev @mag_film_show !! Everything was at the highest level !!!! #belan #again35 #crocuscityhall #dimabilan #билан35 Photo by @anaray_film
Во время своей речи Дима затронул и тему своего самочувствия.
«В прошлом году я был в удручающем состоянии. Я жутко устал, — признался поклонникам Билан. — Теперь постфактум могу это рассказать. Я весил 71 кило, сейчас же я вешу 84 кило. Мне было очень непросто «вытащить» концерт.
Пусть мое лицо это не выражало, но я думал, что не доползу до гримерки...
Тогда я чуть-чуть болел. Сейчас я чувствую себя прекрасно». Ранее в этом году Дима Билан рассказал, что у него действительно есть серьезные проблемы со здоровьем — врачи обнаружили в его позвоночнике сразу три грыжи.
Заболевание вызывает сильнейшие боли в спине, которые даже не дают артисту спокойно спать.
В то же время некоторые интернет-пользователи подозревают, что все гораздо серьезнее.
В Сети до сих пор муссируются слухи, что у Димы рак, но он якобы тщательно это скрывает.