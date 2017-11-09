«Я чуть-чуть болел»: Билан рассказал о самочувствии и пугающей худобе

На днях 35-летний Дима Билан дал большой концерт в Москве и не только исполнил все свои хиты, но и пообщался с поклонниками на самые разные темы, включая резонансную — состояние его здоровья.

8 ноября в московском Крокус Сити Холле состоялся сольный концерт Димы Билана под названием «Опять 35». Еще за неделю до шоу были раскуплены все 7 тысяч билетов, и артист не забыл поблагодарить поклонников за такую поддержку.

Во время своей речи Дима затронул и тему своего самочувствия.

«В прошлом году я был в удручающем состоянии. Я жутко устал, — признался поклонникам Билан. — Теперь постфактум могу это рассказать. Я весил 71 кило, сейчас же я вешу 84 кило. Мне было очень непросто «вытащить» концерт.

Пусть мое лицо это не выражало, но я думал, что не доползу до гримерки...

Тогда я чуть-чуть болел. Сейчас я чувствую себя прекрасно». Ранее в этом году Дима Билан рассказал, что у него действительно есть серьезные проблемы со здоровьем — врачи обнаружили в его позвоночнике сразу три грыжи.

Заболевание вызывает сильнейшие боли в спине, которые даже не дают артисту спокойно спать.

В то же время некоторые интернет-пользователи подозревают, что все гораздо серьезнее.

В Сети до сих пор муссируются слухи, что у Димы рак, но он якобы тщательно это скрывает.





