Кейт Хадсон откровенно высказалась о романе с Брэдом Питтом

В конце прошлого года западные СМИ активно обсуждали информацию о том, что после расставания с Анджелиной Джоли Брэд Питт переключился на блондинок. Ходили слухи, что актера очаровала Кейт Хадсон, и он даже собирался переехать к ней. До недавнего времени ни Кейт, ни Брэд никак не комментировали сплетни, но на днях звезда картины «Как отделаться от парня за 10 дней» решила прервать молчание и наконец расставить все точки над i.

53-летний Брэд Питт расстался с 42-летней Анджелиной Джоли больше года назад. Многодетный отец не скрывал, что разрыв с женой ему дался очень тяжело.

Резко постаревший актер совершенно не был похож на человека, готового к новым отношениям, но это не помешало таблоидам строить догадки о том, как складывается личная жизнь Брэда.

Все это время Питту приписывали романы то с несвободной Марион Котийяр, то с убежденной ЗОЖницей и супермоделью Эль Макферсон.

Были и те, кто считал, что

Брэд нашел утешение в объятиях любвеобильной Кейт Хадсон. Ходили слухи о том, что блондинка якобы хочет осчастливить актера, родив ему двойню.

До недавнего времени ни Питт, ни Хадсон никак не высказывались о своем возможном романе. Однако на днях актриса стала гостьей программы Watch What Happens Live, в ходе которой впервые прокомментировала отношения со звездой фильма «Ярость».

«Это самый сумасшедший слух на свете. В этой истории нет ни доли правды. Более того, я не видела Брэда уже около четырех лет. Признаться честно, сплетни все-таки забавные — меня они порадовали», —

рассказала Кейт телеведущему Энди Коэну.

Отметим, что с марта этого года 38-летняя Кейт Хадсон состоит в отношениях с рок-музыкантом Дэнни Фудзикавой.

Пара с удовольствием демонстрирует нежные чувства на публике и своим поведением постоянно подогревает слухи о возможной помолвке в ближайшем будущем.





