Джордж Клуни объявил о завершении карьеры в кино

Голливудский актер Джордж Клуни объявил о завершении своей кинокарьеры. Он также отметил, что планирует уйти из кино не временно, а навсегда, передает Vanity Fair.
«Я исполнял главные роли в кино довольно долго. Но мне уже 56 лет, и у меня больше нет потребности сниматься, чтобы знакомиться с девушками! Да и мне уже не стоит этого делать!», -
отметил актер.
Клуни также заявил, что в настоящее время не нуждается в деньгах, и, соответственно, может спокойно отойти от дел.
«Я занимался актерским ремеслом, чтобы заработать на жизнь — платить по счетам и тому подобное. Но с тех пор, как мы с другом продали компанию по производству текилы за миллиард долларов, я больше не нуждаюсь в деньгах», - сказал он.