Джордж Клуни объявил о завершении карьеры в кино

Голливудский актер Джордж Клуни объявил о завершении своей кинокарьеры. Он также отметил, что планирует уйти из кино не временно, а навсегда, передает Vanity Fair.

«Я исполнял главные роли в кино довольно долго. Но мне уже 56 лет, и у меня больше нет потребности сниматься, чтобы знакомиться с девушками! Да и мне уже не стоит этого делать!», -

отметил актер.

Клуни также заявил, что в настоящее время не нуждается в деньгах, и, соответственно, может спокойно отойти от дел.