Близкий друг Михаила Задорнова показал прощальное видео сатирика

Рижский писатель-сатирик Гарри Польский разместил в Сети трогательный ролик с участием ушедшего из жизни 69-летнего Михаила Задорнова. В кадре он читает знаменитое стихотворение Евгения Евтушенко и аккомпанирует себе на фортепиано, исполняя «Лунную сонату» Бетховена.

10 ноября от тяжелой болезни скончался Михаил Задорнов.

Близкий друг сатирика Гарри Польский на своей странице в Facebook разместил видео, на котором Михаил Задорнов читает стихотворение Евгения Евтушенко «Идут белые снеги».

Кадры в лесу у моря сняты Гарри в 2013 году на станции Дублуты, а эпизод, где Михаил Николаевич запечатлен у костра, — в его доме в Юрмале.

Гарри Польский назвал свой ролик «ВидеоСТИШЬЕ».

«Слишком рано, Михаил Николаевич, слишком рано», — написал под видео Польский.





