Мария Максакова заявила, что ее дети «живут с убийцей», но забрать их себе она не может

40-летняя Мария Максакова шокировала интернет-пользователей очередным заявлением о своих старших детях. По словам оперной певицы, ее сын и дочь живут с убийцей Дениса Вороненкова.

Мария Максакова дала интервью одному из украинских изданий, в котором призналась, что не знает о том, что происходит в жизни отца ее детей.

«Понятия не имею, что он там делает, не знаю, в каком он психическом состоянии», — отметила оперная дива.

Как известно, певица практически не общается со старшим сыном и дочерью.

Мария считает, что они «заложники всего того, что произошло», и она не имеет на них никакого влияния.

«Кроме того, сегодня у меня в приоритете — мой младший сын Иван. И я должна думать в первую очередь о нем», — сказала артистка.

По словам Марии, если 13-летний сын Илья захочет, то сам сможет приехать к ней. Оперная дива считает, что рано или поздно дети вернутся к ней.

«Сейчас они живут с заказчиком убийства. То есть они живут с убийцей моего мужа», — заявила Максакова.

Напомним, генпрокуратура Украины в начале октября отчиталась о том, как проходит расследование. Было установлено, что заказчиком убийства являлся бывший гражданский муж Марии Максаковой Владимир Тюрин, а организаторами и исполнителями — пятеро украинцев.



