Российский телеведущий Борис Ноткин оставил предсмертную записку, в которой сообщил о добровольном уходе из жизни.

«Я ухожу из жизни добровольно. Устал от мучений», - написал Борис Ноткин.

Тем временем стало известно о последних днях жизни Бориса Ноткина.

По словам его соседки, телеведущий угасал, но сохранял жизнерадостный настрой несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем.

Также женщина поведала, что покойный незадолго до смерти сохранялнастрой и шутил.Так, в время совместной прогулки около дома, журналист рассказал ей анекдот.

При этом от её взгляда не укрылась его некоторая раздражительность, однако это не удивительно, ведь все знали о его серьёзном заболевании и его лечении.

«Он проходил мимо, гулял по поселку, всегда в хорошем настроении, нарядный, ухоженный и приветливый человек. Я запомнила его очень приветливым, добродушным, разговорчивым», -

рассказала Марина телеканалу «Звезда».

Ранее стало известно, что телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в своем доме в Одинцовском районе Московской области. На теле журналиста были обнаружены огнестрельные ранения, а рядом было найдено ружье. Последнее время Ноткин боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

В настоящий момент проводится доследственная проверка.