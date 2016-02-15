Ольга Орлова дала резкий ответ обвинившим ее в забвении Жанны Фриске

39-летняя Ольга Орлова поставила на место одну из своих подписчиц в Инстаграме, которая заявила, что певица в корыстных целях использовала имя ушедшей из жизни подруги, чтобы вернуть себе популярность.

11 ноября Ольга Орлова поделилась с поклонниками в микроблоге новым снимком, на котором продемонстрировала осенний look.

Однако одна из ее подписчиц не стала комментировать образ звезды, а упрекнула Ольгу в том, что она предала память своей подруги Жанны Фриске.

«Вы, Оля, ничего не делаете для того, чтобы люди не забыли о Жанне. Одни слова», — заявила интернет-пользовательница (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

FOTO: Скриншот Instagram

Женщину возмутило, что певица очень редко вспоминает о Фриске.

«Больше разговоров о собачках, чем о человеке, которого вы называли другом... Ради чего все это было нужно лично вам? Наверное, ответ понятен. Что ж. Желаю вам удачи в вновь обретенной славе, благодаря Жанне», — добавила она.

10...💔 Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Апр 14 2016 в 11:52 PDT

Обвинения возмутили Ольгу, спустя пару часов она ответила на комментарий.

«Вы вообще о чем? С чего вы решили, что вправе судить мою дружбу и отношение к Жанне? Если о Жанне забыли вы, это не значит, что забыла я! В грязи я не участвую», —

написала певица.

8... Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Фев 14 2016 в 10:47 PST

Фанаты Орловой тут же встали на защиту своего кумира и посоветовали ей не обращать внимания на подобные выпады.