Малышка на миллион: стала известна стоимость новогоднего выступления Ольги Бузовой

Журналисты одного из российских изданий выяснили, в какую сумму обойдется этой зимой выступление на корпоративах самой обсуждаемой певицы страны Ольги Бузовой.

Директор Ольги Бузовой Арам Арчер в интервью Woman's Day рассказал о новогодних гонорарах звезды.

Оказалось, что выступление бывшей возлюбленной Дмитрия Тарасова на корпоративе в качестве певицы стоит от 850 тысяч до миллиона рублей (от 12 до 14,5 тысяч евро - Прим. ред.).

«Также она может выступить на вашем празднике в качестве ведущей: это уже обойдется в 1,5 миллиона рублей (21,7 тысяч евро - Прим. ред.). Но в конце мероприятия Оля споет две-три песни бесплатно — подарок», —

сказал Арам Арчер.

Директор артистки отметил, что раньше у них была клубная программа с двумя танцорами, стоимость которой составляла 750 тысяч рублей (10,8 тысяч евро - Прим. ред.): Бузова исполняла три-четыре песни и играла диджейский сет, но сейчас эту программу отменили. У девушки, по его словам, много заказов, а стоимость выступлений из год от года неуклонно растет.





