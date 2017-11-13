Экс-возлюбленная Тимати отпраздновала день рождения в компании Павла Дурова

12 ноября Алене Шишковой исполнилось 25 лет. Модель решила отметить это событие в тесном кругу друзей в Дубае. На дружеское торжество экс-возлюбленная Тимати пригласила и Павла Дурова. Теперь интернет-пользователи активно задаются вопросом о том, что связывает красавицу и завидного холостяка.
С тех пор как Алена Шишкова рассталась с Тимати, которому она родила дочь Алису, фолловеры пристально наблюдают за ее личной жизнью.
У модели 5,8 миллионов подписчиков, которые следят не только за тем, где бывает девушка, но и с кем. Так,
на днях Алена отпраздновала свое 25-летие в Дубае в компании ближайших друзей и… Павла Дурова.
Поклонники Шишковой, которые давно подписаны на нее в соцсетях, были очень удивлены.
Ведь раньше совместных фотографий с завидным холостяком в Инстаграме модели не появлялось.
«Паша Дуров на дне рождения, ого!», «Я же говорила, что Дуров с ней. Хорошо, что хоть уже не скрывают. Раньше в заблуждении все были, а теперь тайна раскрыта», «Это не Дуров там на пару фото назад?» —
написали интернет-пользователи в комментариях к снимкам (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Алена на домыслы своих поклонников пока никак не отреагировала, как и Дуров, в микроблоге которого вообще нет ни одного снимка с дня рождения Шишковой.