Экс-возлюбленная Тимати отпраздновала день рождения в компании Павла Дурова

12 ноября Алене Шишковой исполнилось 25 лет. Модель решила отметить это событие в тесном кругу друзей в Дубае. На дружеское торжество экс-возлюбленная Тимати пригласила и Павла Дурова. Теперь интернет-пользователи активно задаются вопросом о том, что связывает красавицу и завидного холостяка.

С тех пор как Алена Шишкова рассталась с Тимати, которому она родила дочь Алису, фолловеры пристально наблюдают за ее личной жизнью.

У модели 5,8 миллионов подписчиков, которые следят не только за тем, где бывает девушка, но и с кем. Так,

на днях Алена отпраздновала свое 25-летие в Дубае в компании ближайших друзей и… Павла Дурова.

#mycrazybirthday#part3 💥🎂 Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92) Ноя 13 2017 в 1:59 PST

Поклонники Шишковой, которые давно подписаны на нее в соцсетях, были очень удивлены.

Ведь раньше совместных фотографий с завидным холостяком в Инстаграме модели не появлялось.

«Паша Дуров на дне рождения, ого!», «Я же говорила, что Дуров с ней. Хорошо, что хоть уже не скрывают. Раньше в заблуждении все были, а теперь тайна раскрыта», «Это не Дуров там на пару фото назад?» —

написали интернет-пользователи в комментариях к снимкам (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

#mycrazybirthday❤️#PalazzoVersaceDubai Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92) Ноя 13 2017 в 3:52 PST

Алена на домыслы своих поклонников пока никак не отреагировала, как и Дуров, в микроблоге которого вообще нет ни одного снимка с дня рождения Шишковой.





