Голливудский красавец Кристиан Бэйл напугал поклонников располневшим видом

Голливудский актер Кристиан Бэйл удивил пользователей Сети своим располневшим видом. Издание Daily Mail отмечает, что он набрал вес ради фильма «Недруги», в котором исполнил главную роль.

Известно, что режиссером картины выступил Адам Маккей, а Кристиан Бэйл сыграл в ней вице-президента США Дика Чейни.

Christian Bale is going to kill himself and we should stop encouraging him pic.twitter.com/Gp9WOXwm3l— zak (@ZakKondratenko) 13 ноября 2017 г.

«Кристиан Бэйл доведет себя до смерти, и мы должны перестать поддерживать его в этом», - прокомментировал один из интернет-пользователей @ZakKondratenko, опубликовав также снимок, где Бэйл запечатлен похудевшим до 55 килограммов ради фильма «Машинист».