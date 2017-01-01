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Голливудский красавец Кристиан Бэйл напугал поклонников располневшим видом

korrespondent.net
Кристиан Бэйл | Фото: REUTERS/Scanpix

Голливудский актер Кристиан Бэйл удивил пользователей Сети своим располневшим видом. Издание Daily Mail отмечает, что он набрал вес ради фильма «Недруги», в котором исполнил главную роль.

Известно, что режиссером картины выступил Адам Маккей, а Кристиан Бэйл сыграл в ней вице-президента США Дика Чейни.

«Кристиан Бэйл доведет себя до смерти, и мы должны перестать поддерживать его в этом», - прокомментировал один из интернет-пользователей @ZakKondratenko, опубликовав также снимок, где Бэйл запечатлен похудевшим до 55 килограммов ради фильма «Машинист».

США
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