Дмитрий Дюжев раскритиковал российских зрителей на латвийском телевидении

По мнению популярного российского актера Дмитрия Дюжева, российские зрители не заслуживают качественных кинопродуктов и самоотверженного труда артистов. Об этом он рассказал журналистам латвийского телеканала LTV.

Такой вывод Дюжев сделал после того, как столкнулся со своими поклонниками в реальной жизни.

Он отметил, что не так давно безуспешно пытался пройти на борт самолета в одном из аэропортов: убольшинства пассажиров были билеты эконом-класса, и они не хотели пропускать артиста к стойке, хотя тот был обладателем билета бизнес-класса и имел право на приоритетное обслуживание..

«Какой может быть диалог между артистом и зрителем? (…) О чем вообще говорить с вами? Я ради вашего развлечения и досуга жизнью рискую, и потом я оказываюсь среди вас, зрителей, и мое место в последнем вагоне. Я не понимаю, о чем мы говорим», -

возмутился он.

Артист добавил, что российские зрители заслуживают того низкопробного контента, который получают.

«Это все говорит о том, что это правильно — когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете!» —

подчеркнул Дюжев.

Также он выразил сомнение в том, что образ «образованного, порядочного и духовного» россиянина соответствует действительности.