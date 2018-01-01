«Я не контролирую ситуацию»: Ким Кардашян переживает из-за суррогатной матери

37-летняя Ким Кардашян довольно долго отказывалась подробно рассказать о своем третьем ребенке, которого сейчас вынашивает суррогатная мать. На днях звезда популярного реалити-шоу впервые призналась, что этот новый опыт для нее оказался довольно тяжелым.

Летом этого года в СМИ появились слухи о том, что Ким Кардашян и ее муж Канье Уэст решили прибегнуть к помощи суррогатной матери.

Звезда реалити не может выносить малыша: врачи сообщили ей, что следующая беременность может быть связана с риском для жизни из-за приращения плаценты.

По информации журналистов, ребенок знаменитостей должен появиться на свет в январе 2018-го. На днях Ким впервые решилась рассказать о том, что она сейчас чувствует.

«Любой, кто говорит или думает, что это просто легкий выход, совершенно не прав. Я думаю, что пройти через это намного сложнее, потому что на самом деле я не контролирую ситуацию», —

призналась Кардашян.

«Вы, конечно, выбираете кого-то, на кого вы полностью можете положиться, у вас хорошие отношения, но все же.

Зная, что я сама выносила своих первых двух детей, а теперь не могу сделать то же самое, мне тяжело. И тяжело не знать, где мой ребенок находится каждую секунду. Все это сложнее, чем я ожидала», — сообщила Ким в интервью Еntertainment Tonight.

Также Кардашян рассказала, что ее старшие дети взволнованы и готовятся к появлению нового члена семьи на свет.