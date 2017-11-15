Возраст не помеха: Звезда «Универа» Настасья Самбурская вышла замуж за молодого актера

15 ноября стало известно о том, что Настасья Самбурская покинула ряды завидных невест. Актриса сообщила поклонникам, что вышла замуж за своего бойфренда Кирилла Дыцевича, опубликовав в Инстаграме фотографию с обручальным кольцом и официальным подтверждением радостного события.

В июне этого года Настасья Самбурская шокировала фанатов новостью о замужестве: она утверждала, что сочеталась узами брака со своим молодым избранником Кириллом Дыцевичем.

Однако преданные поклонники звезды «Универа» сразу догадались о том, что актриса, известная своим весьма специфическим чувством юмора, просто разыгрывает их в свойственной ей манере.

Судя по всему, шутки кончились, и 15 ноября Настасья действительно вышла замуж за бойфренда. Актриса лично подтвердила эту информацию в своем Инстаграме, разместив на странице снимок с избранником.

«Вот теперь мы точно не пошутили. Да, невеста была в черном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу ЗАГСа. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Диточки народятся, когда надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю», —

написала Самбурская (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Фолловеры Настасьи искренне порадовались за нее и Кирилла, пожелав им долгой и счастливой семейной жизни.



