Дима Билан рассказал о «гастрольных психоделиках»

Эстрадный певец Дима Билан побывал в Ростове-на-Дону и снял видео о городе. Ролик он выложил в Instagram.

«400 километров в дороге, ну как тут без артхаусного гастрольного психоделика!» — подписал он публикацию. Действительно ли речь идет о психоактивных веществах, не уточняется.

В ролике показаны ростовские улицы, прохожие, дорожные знаки. Особое внимание сосредоточено на коте.

Пост сопровождается хештегами #аигел, #вашлюбимыймонтаж, #лицспецневидно, #котэ и #танцующийкотэ.

Фоном звучит трек «Татарин» группы «АИГЕЛ».

В июле Билана разъярили поддерживаемые блогерами слухи о том, что он уезжает лечиться в Африку или вовсе умер. Сообщения о своем недуге он назвал чепухой.