Цимбалюк-Романовская уверена, что Джигарханян устроил ей травлю из-за отказа дать ему развод

Пока еще супруга Армена Джигарханяна, 38-летняя Виталина Цимбалюк-Романовская, вновь появилась в одном из телешоу и рассказала о неожиданном обыске, на днях прошедшем в ее квартире. Полицейские сильно напугали пианистку и ее маму.

Не успела молодая супруга Армена Джигарханяна вернуться в Россию, как, по ее словам в новом эпизоде ток-шоу «Прямой эфир», у нее начались крупные неприятности.

Она собиралась на съемки этой телепередачи, как вдруг в ее московскую квартиру приехали полицейские с обыском.

Они забрали у Виталины банковскую карту, загранпаспорт и медицинские справки, выданные на имя Армена Борисовича.

Вместе с Виталиной сейчас живет ее мама, которая была очень напугана и уговорила дочь временно переехать в отель.

«Мы бросили какие-то вещи с собой и уехали. Если мы сегодня очень долго не могли приехать к вам в студию, кто знает, выйдем ли мы завтра вообще из квартиры. А вдруг они какой-то газ пустят под дверь», — рассказала Лидия Ивановна в беседе с Андреем Малаховым.

Виталина уже прокомментировала произошедшее в том же интервью.

Она считает, что за обыском стоят влиятельные друзья Армена Борисовича.

Напомним, недавно Цимбалюк-Романовская заявила, что твердо намерена доказать свою невиновность в громком деле против супруга, а также пока отказывается подписывать документы о разводе.





