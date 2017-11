Тина Канделаки показала фото в бикини, ради которого годами изнуряла себя на тренировках

Друзья, никакой спорт, никакая диета не поможет, если употреблять алкоголь. Алкоголь-зло. В эту субботу народную тренировку пропущу, но вы там за меня потренируйтесь😜я то здесь, как на сборах)

A post shared by Тина Канделаки (@tina_kandelaki) on Nov 15, 2017 at 8:50am PST