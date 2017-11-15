Тина Канделаки показала фото в бикини, ради которого годами изнуряла себя на тренировках

42-летняя Тина Канделаки тщательно следит за своей фигурой и почти как на работу ходит в спортивный зал, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. На днях главный продюсер телеканала «Матч ТВ» показала результат своих тренировок.
16 ноября Тина Канделаки поделилась с поклонниками в Инстаграме снимком, сделанным на отдыхе. На нем звезда позирует в черно-белом бикини марки Agent Provocateur на фоне моря.
«Друзья, никакой спорт, никакая диета не поможет, если употреблять алкоголь. Алкоголь — зло. В эту субботу народную тренировку пропущу, но вы там за меня потренируйтесь, я то здесь, как на сборах», —
подписала она кадр (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фолловеры знаменитости были поражены тем, какой стройной и подтянутой выглядит главный продюсер телеканала «Матч ТВ», и отметили, что усилия и многочасовые тренировки звезды не проходят даром.
Фанаты Тины обрадовались, что наконец-то увидели своего кумира не в спортивной форме, а в бикини.
«Как будто 18-летняя девушка, вы прекрасны», «Тело на высшем уровне», «Очень красивая девушка!», «Как куколка», «Идеальная», —
не скупились на комплименты подписчики звезды.