Влад Топалов рассказал о наркотической зависимости и зависти к Сергею Лазареву

18 ноября Влад Топалов стал героем программы «Секрет на миллион». В студии Леры Кудрявцевой артист рассказал о своей семье, наркотическом прошлом, неудачном браке и будущих детях. Конечно, телеведущая не могла обойти тему его взаимоотношений с Сергеем Лазаревым. В своих ответах Влад старался быть предельно откровенным.

18 ноября Влад Топалов стал героем программы «Секрет на миллион». В студии Леры Кудрявцевой артист рассказал о своей семье, наркотическом прошлом, неудачном браке и будущих детях.

Конечно, телеведущая не могла обойти тему его взаимоотношений с Сергеем Лазаревым. В своих ответах Влад старался быть предельно откровенным.

В новом выпуске «Секрет на миллион» появился Влад Топалов. Его откровенная беседа с Лерой Кудрявцевой началась с обсуждения некогда популярной группы Smash, а также его взаимоотношений с Сергеем Лазаревым. Так, Топалов отметил, что, безусловно, считает Лазарева звездой.

«Он намного популярнее артист, чем я. Я это признаю, принимаю и радуюсь за него. Я не комплексую», — откровенничал Влад.

Певец рассказал, что не считает общение с Сергеем дружбой, так как в его понимании дружба должна быть более теплой и близкой, чего у них с экс-коллегой нет. Так, Топалов признался, что о сыне Лазарева узнал, только когда мальчику исполнилось уже три года.

В свою очередь артист заверил, что, будь у него ребенок, Сергей узнал бы об этом одним из первых. Влад считает Сергея членом семьи, поэтому ему больно осознавать, что былой дружбы уже не вернуть. Причиной ссоры некогда близких друзей стали разные характеры.

Плюс ко всему тогда Топалов был уже серьезно наркозависим, и парни общались в абсолютно разных кругах.

Во время беседы с Лерой о предпочтениях в еде Влад признался, что ему приходится соблюдать диету и много заниматься спортом, чтобы оставаться в форме. При этом Топалов отметил, что у Лазарева таких проблем никогда не было.

«Лазарев всегда был красивый! Всегда был стройный! Когда я его видел голым — он был всегда в форме. У меня еще тогда тело было несформировавшееся, а ему было 18 лет — кубики, мышцы. Я с открытым ртом на него смотрел. А он вообще не парился», — признался Влад.

В конце программы Топалов рассказал, что сегодня у него есть возлюбленная. Артист надеется, что с этой девушкой его ждет счастливое будущее.

Влад и его любимая уже задумываются о свадьбе. Также певец мечтает стать отцом четверых детей — трех девочек и одного мальчика.





