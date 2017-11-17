Максим Фадеев показал новую участницу группы Serebro

17 ноября продюсер Максим Фадеев раскрыл главную интригу последних нескольких месяцев — кто же будет новой участницей группы Serebro вместо Полины Фаворской. Кастинг в группу прошла 19-летняя Татьяна Моргунова из Санкт-Петербурга.

В конце лета стало известно, что солистка группы Serebro Полина Фаворская покидает коллектив.

А на днях Макс Фадеев объявил о финале кастинга на место певицы и назвал имя победительницы — новой участницей девичьего трио стала юная петербурженка Татьяна Моргунова.

«Каждый раз, когда колесо перемен запускается вновь... я верю, что это надолго. Я верю. Поздравляю тебя, девочка! Добро пожаловать в семью #MALFA. Интересного будет много, это мы обещаем!» —

написал продюсер в своем Инстаграме, опубликовав яркий снимок всех трех солисток — Ольги Серябкиной, Екатерины Кищук и Татьяны Моргуновой.

Также Максим объяснил, что до конца года в группе все еще будет выступать Полина Фаворская, а уже в следующем 2018-м Татьяна сможет проявить себя.

Напомним, что на место в коллективе претендовали и уже признанные знаменитости (например, актриса «Молодежки» Юлия Маргулис), и звезды «Дома-2», которым, впрочем, Максим Фадеев категорически отказал из-за их скандальной репутации.





