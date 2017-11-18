ВИДЕО: Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались

Певица Алла Пугачева обвенчалась с телеведущим и юмористом Максимом Галкиным. Об этом он сообщил в своем Instagram в субботу, 18 ноября, приложив видео с церемонии в православном храме.

Свидетелями таинства, среди прочих, стали дети звездной пары — Гарри и Елизавета. Они внимательно следили за происходящим, а мальчик еще и самостоятельно крестился.

«У нас радостное светлое событие! Мы венчались», - подписал ролик Максим.

У нас радостное светлое событие! Мы венчались 🙏 #максимгалкин #аллапугачева #гарригалкин #елизаветагалкина Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Ноя 17 2017 в 11:13 PST

Дата и место проведения церемонии не уточняются.

Пугачева и Галкин официально поженились 23 декабря 2011 года. В целом отношения этой пары, по некоторым данным, длятся 16 лет.