ВИДЕО: Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались

Певица Алла Пугачева обвенчалась с телеведущим и юмористом Максимом Галкиным. Об этом он сообщил в своем Instagram в субботу, 18 ноября, приложив видео с церемонии в православном храме.
Свидетелями таинства, среди прочих, стали дети звездной пары — Гарри и Елизавета. Они внимательно следили за происходящим, а мальчик еще и самостоятельно крестился.
«У нас радостное светлое событие! Мы венчались», - подписал ролик Максим.
Дата и место проведения церемонии не уточняются.
ВЕНЧАНИЕ! Великий светлый день у моих любимых Аллы и Максима! Первый раз в жизни по Промыслу Божьему оказался шафером и держал корону над головой жениха! Это так ответственно, так волнительно и так трогательно!❤️ Счастье поцеловать и подержать на ручках свою крёстную дочку Лизу, счастье видеть любимую семью гармоничной, сплочённой и солнечной! Поздравляем, целуем, Храни Вас Бог! #игорьниколаев @uliaveronika @alla_orfey @maxgalkinru #лизагалкина #гарригалкин #клаваземцова #аллапугачева #максимгалкин #юлияпроскурякова
Пугачева и Галкин официально поженились 23 декабря 2011 года. В целом отношения этой пары, по некоторым данным, длятся 16 лет.