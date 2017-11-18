LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Звезды Made in LV Музыка Кино Культура Пикантно Афиша Галереи

ВИДЕО: Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались

Lenta.ru
Фото: instagram.com

Певица Алла Пугачева обвенчалась с телеведущим и юмористом Максимом Галкиным. Об этом он сообщил в своем Instagram в субботу, 18 ноября, приложив видео с церемонии в православном храме.

Свидетелями таинства, среди прочих, стали дети звездной пары — Гарри и Елизавета. Они внимательно следили за происходящим, а мальчик еще и самостоятельно крестился.

«У нас радостное светлое событие! Мы венчались», - подписал ролик Максим.

Дата и место проведения церемонии не уточняются.

ВЕНЧАНИЕ! Великий светлый день у моих любимых Аллы и Максима! Первый раз в жизни по Промыслу Божьему оказался шафером и держал корону над головой жениха! Это так ответственно, так волнительно и так трогательно!❤️ Счастье поцеловать и подержать на ручках свою крёстную дочку Лизу, счастье видеть любимую семью гармоничной, сплочённой и солнечной! Поздравляем, целуем, Храни Вас Бог! #игорьниколаев @uliaveronika @alla_orfey @maxgalkinru #лизагалкина #гарригалкин #клаваземцова #аллапугачева #максимгалкин #юлияпроскурякова

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Пугачева и Галкин официально поженились 23 декабря 2011 года. В целом отношения этой пары, по некоторым данным, длятся 16 лет.

Алла Пугачева
0 Комментарии