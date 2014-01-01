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Умер основатель AC/DC Малкольм Янг

korrespondent.net
Фото: wikipedia.org/Pandemonium73

Один из основателей группы AC/DC Малкольм Янг умер на 65 году жизни. Об этом сообщает официальная страничка группы в Facebook.

«Сегодня с глубоким прискорбием AC/DC вынуждены объявить о кончине Малкольма Янга», - говорится в сообщении.

Как известно, Малкольм и его младший брат Ангус основали группу вместе. С момента основания группы в 1973 году Малкольм Янг был гитаристом AC/DC, однако в 2014 году был вынужден оставить участие в группе из-за деменции.Старший брат Малкольма и Ангуса Янгов Джордж, бывший продюсером группы, скончался в октябре.

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