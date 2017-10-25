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Из нежной блондинки в жгучую брюнетку: Мария Шарапова радикально изменила имидж

Lenta.ru
Мария Шарапова | Фото: REUTERS/Scanpix

Российская теннисистка Мария Шарапова стала брюнеткой. Фотографию спортсменка разместила в своем аккаунте в Instagram.

«Хеллоуин уже закончился, а ужины Murder Mystery только начались», — написала Шарапова. До этого ее волосы были светлыми.

Halloween might be over but Murder Mystery dinners just began.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

My alter character not leaving anytime soon #MurderMystery #WhoDidIt

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

Murder Mystery («Таинственное убийство») — популярная американская игра. Все ее участники становятся свидетелями шуточного убийства, а один из них — убийцей, которого необходимо вычислить.

Последний матч в сезоне Шарапова провела 17 октября. В первом раунде московского Кубка Кремля россиянка проиграла представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой.

Whoopsie doopsieeee 👀

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

В сентябре Шарапова заявила, что в данный момент не состоит в серьезных отношениях. Она признала, что все ее бывшие спутники были потрясающими. «Наверное, поэтому я не с ними», — пошутила россиянка.

Just spoke at @adage's summit conference in redddd 💃

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

Мария Шарапова
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