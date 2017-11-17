ВИДЕО: Елизавета Боярская впервые показала сына

Известная российская актриса Елизавета Боярская опубликовала в своем Instagram видеозапись, на которой впервые показала лицо своего пятилетнего сына Андрея.

В своем блоке звезда рассказала подписчикам о собственном благотворительном фонде «Доктор клоун», номинированном на премию «Сделано в России».

В ходе записи ролика на заднем фоне Елизаветы балуется ее сын: он подкидывает мягкие игрушки и пытается угодить ими точно в маму.

«Такие хорошие.) Счастья вам», «Какая же вы красивая», - отреагировали подписчики актрисы, пообещав проголосовать за ее инициативу.