Вячеслав Добрынин сделал печальное заявление

Вячеслав Добрынин – постоянный участник концертов «Эх, разгуляй!» И хотя его хиты далеки от жанра шансон, с которым ассоциируется этот музыкальный фестиваль, публика его всегда тепло встречает.

В этом году Добрынин старым шлягером «Кто тебе сказал?» открыл концерт в московском «Олимпийском». Правда, песню он скорее проговорил, но поклонники знают ее наизусть и могут послушать на диске дома, а живую легенду видят не каждый день.

За кулисами певец признался, что порядком устал от шоу-бизнеса. «Я не хочу больше выходить на сцену, петь, топать. Сил на все это больше нет, – заявил 71-летний Добрынин. – К тому же очень мало артистов, с кем мне хотелось бы поработать. Уитни Хьюстон умерла, Барбра Стрейзанд далеко, Алла Пугачева, которую я знаю с 1971 года, сегодня занимается в основном семьей и поет очень избирательно».