Бруно Марс стал триумфатором American Music Awards

Американский исполнитель и автор песен Питер Джин Эрнандес, который известен под псевдонимом Бруно Марс, стал обладателем главной награды American Music Awards в номинации «Артист года», о чем сообщается на официальном сайте премии.

В данной категории соперниками Бруно Марса выступили артисты дуэта The Chainsmokers, рэперы Дрейк и Кендрик Ламар, а также певец Эд Ширан.

Звание лучшего молодого артиста получил Найл Хоран, а в категории «Лучшая исполнительница» победила Леди Гага. Что касается номинации для дуэтов и групп, то в ней лидерами были признаны Imagine Dragons.

Луис Фонси и Дэдди Янки стали лучшими в номинации «Лучшая коллаборация» благодаря своему хиту Despacito.