Радикалы пообещали $1,5 млн за голову звезды Болливуда

В Индии представители ультраправой партии «Бхаратия джаната парт» обвинили создателей ленты «Падмавати» в искажении истории. При этом один из членов партии, Сурадж Пал Аму, предложил $1,5 млн за обезглавливание актрисы Дипики Падуконе, исполнившей в фильме главную роль, передает The Economic Times.

Также политик отметил, что желал бы видеть голову режиссера картины - Санджая Лилы Бхансали.

Известно, что

фильм «Падмавати» снят по мотивам эпоса XVI века. В прокате он должен был появиться 1 декабря этого года, однако известно, что премьера уже была перенесена.

Издание сообщает, что другие представители партии «Бхаратия джаната парт» критично высказались в адрес фильма, однако при этом осудили слова Сураджа Пала Аму.