Николай Караченцев начал лечение онкологического заболевания

Актер Николай Караченцов приступил к лечению рака. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сына артиста, Андрея.

По его словам, актер уже прошел первый курс химиотерапии.

«Сейчас первый, потом через три недели второй, еще через три недели — третий. Через два или три курса соберется консилиум врачей, чтобы определиться, насколько выбранная методика эффективна», —

заявил мужчина.

Отмечается, что у Караченцова обнаружили рак левой части легкого с метастазой в лимфоузел. Актер будет находиться дома во время лечения. На химиотерапию он будет ездить в больницу раз в три недели.

Об онкологическом заболевании жена Караченцова Людмила Поргина рассказалав октябре. По ее словам, опухоль неоперабельна.

В конце февраля Караченцов попал в больницу с сотрясением мозга после аварии в Подмосковье. Она произошла ровно через 12 лет после ДТП, в которое он попал в ночь на 28 февраля 2005 года.

Тогда артист получил черепно-мозговую травму и пролежал в коме 26 дней.

Полностью восстановить речевые функции ему не удалось.

Николай Караченцов на протяжении почти 40 лет работал в «Ленкоме».

Он также снимался в кино, в частности в картинах «Старший сын», «Собака на сене», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов». Всего в его активе свыше 100 ролей в фильмах и сериалах.