Ренарс Кауперс рассказал о своих усах на «Вечернем Урганте»

21 ноября в эфире Первого канала вышел выпуск телешоу «Вечерний Ургант» с участием лидера латвийской группы Prāta vētra Ренарсом Кауперсом и звезды Comedy Club Марины Кравец. Музыкант с группой исполнил новый сингл «Как Я Искал Тебя», а также ответил на каверзные вопросы ведущего Ивана Урганта.

Ренарс Кауперс и Марина Кравец были приглашены на «Вечерний Ургант» в качестве гостей накануне презентации новой сольной программы Prāta vētra в Москве.

Исполнители рассказали, как произошло их знакомство, каким образом создавалась совместная композиция, а также забавные истории из прошлого.

Кауперс, как обычно, покорил зрителей своим уникальным чувством юмора - даже про свои усы он умеет шутить по-особенному.

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Группа Prāta vētra появляется в эфире российского вечернего шоу не впервые. Так, в ноябре прошлого года латвийские музыканты выступили на сцене «Вечернего Урганта» с лиепайчанами Musiqq, исполнив композицию Debesis iekrita tevī.