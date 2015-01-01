Умер Дмитрий Хворостовский

Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер на 56 году жизни. Официальные представители артиста и семья подтвердили эту информацию. «Это действительно, к сожалению, так случилось», - сообщила представитель артиста в России Анна Ильина.

Всемирно известный исполнитель Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в Лондоне. Об этом сообщил также российский музыкант Дмитрий Маликов.

«У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени», — сказал Маликов.

Позже семья Хворостовского также подтвердила информацию о его смерти, добавив, что он скончался сегодня утром.

В ТАСС также поступило официальное сообщение исполнительного вице-президента 21C Media Group Шона Майкла Гросса, который был официальным представителем артиста в Лондоне.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 22 ноября в 3:20 в Лондоне не стало Дмитрия Александровича Хворостовского, всеми любимого оперного баритона, замечательного мужа, отца, сына и друга. Он скончался после двух с половиной лет борьбы с тяжелой болезнью - раком мозга. Дмитрию Александровичу было всего 55.

Свои последние дни он провел в окружении близких - в хосписе, неподалеку от своего дома в Лондоне», - говорится в сообщении.

В 2015 году у Дмитрия Хворостовского была обнаружена опухоль головного мозга. Певец на несколько месяцев прервал концертную деятельность для курса лечения, но затем вернулся на сцену.

Дмитрий Хворостовский, родившийся в Красноярске 16 октября 1962 года, был одним из самых известных оперных певцов в России и мире. Он, в частности, выступал в нью-йоркской Метрополитен Опера, лондонской Королевской опере Ковент-Гарден, миланской Ла-Скала, Венской и Берлинских государственных операх, Мариинском театре Санкт-Петербурга и других престижных оперных сценах. Хворостовский записал более 40 дисков.