Стали известны подробности смерти Дмитрия Хворостовского

В Сети были обнародованы подробности кончины известного российского оперного певца Дмитрия Хворостовского, который умер утром, 22 ноября, в окружении родственников.

Дирижер Константин Орбелян рассказал, что исполнитель скончался в три часа ночи в среду.

«Буквально вчера вечером я был у него. К нему вчера приехали родители, и он ушел в три часа ночи», -

цитируют дирижера РИА Новости.

«После двух с половиной лет борьбы с раком мозга он мирно скончался утром, 22 ноября, в окружении родных», - сказано в официальном сообщении, опубликованном на Facebook-странице певца.

Известный российский пианист Денис Мацуев прокомментировал кончину артиста, отметив, что он до последнего боролся с недугом.

«Он сражался до последнего, верил в лучшее. Когда появились ложные новости о его кончине, я подумал - ну вот, теперь будет жить долго. Примета не сработала», -

сказал он.

Также стало известно, что за месяц до смерти знаменитый баритон общался с продюсером Игорем Крутым.

«Уже тогда баритон Хворостовского было практически невозможно узнать - Дмитрий едва говорил тихим голосом, превратившимся в слабый фальцет, и испытывал трудности с речью», - цитирует слова продюсера Telegram-канал Super.